Защитник «Химок» Гапон считает, что в эпизоде с падением Малкома не было пенальти
21:09
Защитник «Химок» Евгений Гапон после поражения от «Зенита» в финале Кубка России (0:1) прокомментировал ключевой эпизод встречи.
На 82-й минуте финального матча арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый удар в ворота подмосковной команды. Он посчитал, что Гапон фолил в своей штрафной на Малкоме.
— Что произошло в том эпизоде?
— Да я не знаю... Честно. Судья есть. Не знаю, смотрели они там ВАР. Мне кажется, что не было пенальти.
— Почему?
— Малком просто подставился. Симулировал ли он? Я не знаю... Пусть судьи разбираются. Уже ничего не поменяешь... Считаю, в целом мы сегодня доказали, что достойны премьер-лиги. Но проиграли. Будем готовиться к первом туру. Думаю, все у нас будет хорошо (Виталий Айрапетов)
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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