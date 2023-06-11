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Сегодня, 21:32

Роша: «Мы хотим стать чемпионами РПЛ. Необходимо восстановиться и вернуться еще сильнее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвел итоги сезона-2022/23.

— Как вы можете подвести итоги года? Это ваш первый сезон в клубе.

— Конечно, мы хотим стать чемпионами РПЛ. Но опять же нам удалось стать вторыми и плюс к этому мы завоевали кубок. Соответственно вся команда приложила к этому руку и все очень хорошо поучаствовали в этом достижении. Сейчас необходимо отдыхать, восстановиться и вернуться еще сильнее.

— Как вам игралось на стадионе, на котором играли финал чемпионата мира?

— Я очень счастлив сыграть на этом стадионе. И еще более счастлив завоевать кубок здесь. Будем готовиться, чтобы 15-го числа быть во всеоружии. Сейчас будем отдыхать с семьями и через какое-то время вернемся и станем еще сильнее.

— Что необходимо сделать ЦСКА, чтобы победить «Зенит»? Или бразильцы «Зенита» непобедимы?

— Нет. Сейчас цель и фокус на то, чтобы мы отдохнули, побыли с семьями, воспользовались этой паузой. А потом у нас будет время, чтобы мы поработали. И когда мы вернемся, уже начнем думать о финале.

— Хватит ли вам времени? 15 июля уже Суперкубок.

— Сейчас будем обмывать титул и поедем в отпуск. Когда возобновиться тренировочные процесс, тогда мы будем полностью сконцентрированы на Суперкубке.

— Ваш отпуск как пройдет?

— Два дня проведем в Дубае с семьей, с супругой, потом на Мальдивы и потом через Дубай возвращаемся в Бразилию.

Матч «Зенит» — ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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