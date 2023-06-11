ЦСКА в одном титуле от рекорда «Локомотива» в Кубке России
ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.
Армейцы занимают второе место по числу побед во втором по значимости российском турнире, уступая только девятикратному обладателю трофея — «Локомотиву».
По четыре раза Кубок брали «Спартак» и «Зенит», по разу — «Динамо», «Ростов», «Торпедо», «Терек» и «Тосно».
Все обладатели Кубка России
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Команда
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Победы
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Поражения в финале
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Локомотив
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9 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021)
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1 (1998)
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ЦСКА
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8 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023)
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4 (1993, 1994, 2000, 2016)
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Спартак
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4 (1994, 1998, 2003, 2022)
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2 (1996, 2006)
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Зенит
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4 (1999, 2010, 2016, 2020)
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1 (2002)
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Динамо
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1 (1995)
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4 (1997, 1999, 2012, 2022)
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Ростов
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1 (2014)
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1 (2003)
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Торпедо
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1 (1993)
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-
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Терек
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1 (2004)
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-
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Тосно
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1 (2018)
|
-