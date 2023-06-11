ЦСКА в одном титуле от рекорда «Локомотива» в Кубке России

ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.

Армейцы занимают второе место по числу побед во втором по значимости российском турнире, уступая только девятикратному обладателю трофея — «Локомотиву».

По четыре раза Кубок брали «Спартак» и «Зенит», по разу — «Динамо», «Ростов», «Торпедо», «Терек» и «Тосно».

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