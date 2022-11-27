Джикия — о массовой драке: «Это неприемлемо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Ничего не хочу говорит про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции. Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в пути регионов. Поездят, ничего страшного. Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

Будем разбираться, смотреть. Может, сейчас еще кому-то влетят [карточки]. Какое у меня сейчас настроение? Прекрасное. Я жду, когда у вас закончатся вопросы и быстрее пойду в автобус. Не надоели ли одни и те же матчи? Сегодня последние минут 30-40 вообще никакой усталости, готов к отпуску, готов развлекаться, отдыхать, уделять родным и друзьям время, что в принципе и хочу сделать, если у вас больше нет вопросов», — сказал Джикия.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Крылья Советов» завершили групповой турнир на второй строчке с 12 очками. Самарцы также прошли в верхнюю сетку плей-офф.

«Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» не смог набрать ни одного очка и завершил групповой турнир с 6 поражениями.