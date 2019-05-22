Юрий Семин стал ближе к рекорду Константина Бескова

В день финальной встречи Кубка России с "Уралом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 11 дней.
Семин не только выиграл третий трофей за три года (в 2017-м был Кубок, в 2018-м – чемпионат), но и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней. (Кирилл Бурдаков)
Финальный матч между "Локомотивом" и "Уралом" завершился минимальной победой московского клуба со счетом 1:0.
Самые возрастные тренеры – обладатели внутрироссийских трофеев
|
Тренер
|
Дата рождения
|
Клуб
|
Трофей
|
Дата финала
|
Возраст
|
Константин Бесков
|
18.11.1920
|
Динамо
|
Кубок
|
14.06.1995
|
74 года 208 дней
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Кубок
|
22.06.2019
|
72 года 11 дней
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Чемпионат
|
05.05.2018
|
70 лет 359 дней
|
Мирча Луческу
|
29.07.1945
|
Зенит
|
Суперкубок
|
14.07.2016
|
70 лет 351 день
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Кубок
|
02.05.2017
|
69 лет 356 дней
|
Анатолий Бышовец
|
23.04.1946
|
Локомотив
|
Кубок
|
27.05.2007
|
61 год 34 дня
|
Дик Адвокат
|
27.09.1947
|
Зенит
|
Суперкубок
|
09.03.2008
|
60 лет 164 дня
|
Дик Адвокат
|
27.09.1947
|
Зенит
|
Чемпионат
|
11.11.2007
|
60 лет 45 дней
|
Курбан Бердыев
|
25.08.1952
|
Рубин
|
Суперкубок
|
14.07.2012
|
59 лет 324 дня
|
Курбан Бердыев
|
25.08.1952
|
Рубин
|
Кубок
|
09.05.2012
|
59 лет 258 дней