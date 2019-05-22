20:53 | Футбол — Олимп - Кубок России

Юрий Семин стал ближе к рекорду Константина Бескова

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В день финальной встречи Кубка России с "Уралом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 11 дней.

Семин не только выиграл третий трофей за три года (в 2017-м был Кубок, в 2018-м – чемпионат), но и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней. (Кирилл Бурдаков)

Финальный матч между "Локомотивом" и "Уралом" завершился минимальной победой московского клуба со счетом 1:0

Самые возрастные тренеры – обладатели внутрироссийских трофеев

Тренер

Дата рождения

Клуб

Трофей

Дата финала

Возраст

Константин Бесков

18.11.1920

Динамо

Кубок

14.06.1995

74 года 208 дней

Юрий Семин

11.05.1947

Локомотив

Кубок

22.06.2019

72 года 11 дней

Юрий Семин

11.05.1947

Локомотив

Чемпионат

05.05.2018

70 лет 359 дней

Мирча Луческу

29.07.1945

Зенит

Суперкубок

14.07.2016

70 лет 351 день

Юрий Семин

11.05.1947

Локомотив

Кубок

02.05.2017

69 лет 356 дней

Анатолий Бышовец

23.04.1946

Локомотив

Кубок

27.05.2007

61 год 34 дня

Дик Адвокат

27.09.1947

Зенит

Суперкубок

09.03.2008

60 лет 164 дня

Дик Адвокат

27.09.1947

Зенит

Чемпионат

11.11.2007

60 лет 45 дней

Курбан Бердыев

25.08.1952

Рубин

Суперкубок

14.07.2012

59 лет 324 дня

Курбан Бердыев

25.08.1952

Рубин

Кубок

09.05.2012

59 лет 258 дней
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