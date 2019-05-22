Юрий Семин стал ближе к рекорду Константина Бескова

В день финальной встречи Кубка России с "Уралом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 11 дней.

Семин не только выиграл третий трофей за три года (в 2017-м был Кубок, в 2018-м – чемпионат), но и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней. (Кирилл Бурдаков)

Финальный матч между "Локомотивом" и "Уралом" завершился минимальной победой московского клуба со счетом 1:0.

Самые возрастные тренеры – обладатели внутрироссийских трофеев