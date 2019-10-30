Йордан Осорио: «Хочу остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее. 25-летний игрок принадлежит «Порту», однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб выкупит его трансфер.

— Хороший матч, мы знали, что соперник будет показывать свою игру, попытается нам забить, — начал Осорио.

— Как вам в Петербурге? Планируете ли остаться здесь?

— Меня отлично приняли, все устраивает. Я хотел бы остаться в «Зените». Сейчас у нас важный отрезок, каждый должен быть готов выйти на поле и показать максимум своих возможностей.

— Появилась информация, что «Зенит» выкупит вас, ведь вы уже провели 5 матчей. Это правда?

— Я знаю, что такие разговоры идут, но мне нечего сказать. Хочу остаться в «Зените». (Дмитрий Зимин)

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