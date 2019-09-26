Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы его клуба над «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России со счетом 2:1 отметил, что до поездки в Красноярск ничего не слышал о Сибири.

— Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах, — цитирует пресс-служба клуба Осорио. Нам было непросто — особенно из-за тяжелого поля.

В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными. До этой поездки я почти ничего не слышал о Сибири — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось.

Йордан Осорио: «Почти не слышал о Сибири до этой поездки»



Венесуэльский защитник сине-бело-голубых — о победе в Красноярске: https://t.co/xmwh0ajEOi#ЕнисейЗенит pic.twitter.com/G4ybOYjj8E — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2019

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