Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Я почти ничего не слышал о Сибири до этой поездки». Осорио — о победе над «Енисеем»

11:33
Теги:

Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы его клуба над «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России со счетом 2:1 отметил, что до поездки в Красноярск ничего не слышал о Сибири.

— Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах, — цитирует пресс-служба клуба Осорио. Нам было непросто — особенно из-за тяжелого поля.

В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными. До этой поездки я почти ничего не слышал о Сибири — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось.

Енисей — Зенит

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Опрос

проголосовало: 4442
Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Прямой эфир
Прямой эфир