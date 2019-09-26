Все пары 1/8 финала Кубка
00:11
Состоялись матчи 1/16 Олимп-Кубка России. По их итогам стали известны все пары, которые встретятся на стадии 1/8 финала.
Матчи ориентировочно пройдут 30 октября. Точные даты проведения игр и хозяева полей станут известны позднее.
«Балтика» — «Торпедо»
«Оренбург» — «Химки»
«Нижний Новгород» — «Шинник»
«Арсенал» — «Урал»
ЦСКА — «Уфа»
«Спартак» — «Ростов»
«Зенит» — «Томь»
«Ахмат» — «Луч»
Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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