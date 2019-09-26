Все пары 1/8 финала Кубка

Состоялись матчи 1/16 Олимп-Кубка России. По их итогам стали известны все пары, которые встретятся на стадии 1/8 финала.

Матчи ориентировочно пройдут 30 октября. Точные даты проведения игр и хозяева полей станут известны позднее.

«Балтика» — «Торпедо»

«Оренбург» — «Химки»

«Нижний Новгород» — «Шинник»

«Арсенал» — «Урал»

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» — «Ростов»

«Зенит» — «Томь»

«Ахмат» — «Луч»

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр