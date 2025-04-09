Все билеты на кубковый матч «Динамо» — ЦСКА распроданы за неделю до игры

Все билеты на ответный полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и ЦСКА распроданы, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Все билеты на кубковую встречу с ЦСКА распроданы за неделю до матча! Приходите на стадион 16 апреля пораньше», — говорится в заявлении «Динамо».

Матч Кубка России «Динамо» — ЦСКА пройдет в среду, 16 апреля, на «ВТБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Первая полуфинальная игра завершилась победой армейцев со счетом 2:1.