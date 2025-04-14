Чистяков назначен главным судьей дерби «Динамо» — ЦСКА в Кубке России

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 1/2 финала Пути регионов и вторые матчи 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Московское дерби между «Динамо» и ЦСКА в Пути РПЛ рассудит Артем Чистяков. ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов. Ответный матч между командами пройдет на «ВТБ Арене» в среду, 16 апреля. Начало — в 20.30 по московскому времени. Армейцы одержали победу в первой встрече — 2:1.

Путь регионов

15 апреля, вторник

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семенов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.

Путь РПЛ

16 апреля, среда

«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» —ЦСКА: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.