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Вратарь «Химок» творит чудеса в финале против «Зенита». Убедитесь сами

18:47

Вратарь «Химок» Илья Лантратов проводит уверенный матч в финале Олимп-Кубка России против «Зенита». 24-летний воспитанник белгородского футбола отразил уже несколько опасных ударов чемпионов России и пропустил только с пенальти от Артема Дзюбы.

Трансляция матча «Зенит» — «Химки»

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




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