Вратарь «Химок» творит чудеса в финале против «Зенита». Убедитесь сами
18:47
Вратарь «Химок» Илья Лантратов проводит уверенный матч в финале Олимп-Кубка России против «Зенита». 24-летний воспитанник белгородского футбола отразил уже несколько опасных ударов чемпионов России и пропустил только с пенальти от Артема Дзюбы.
Проход Малкома, удар Малкома и спасение вратаря «Химок»#ЗенитХимки pic.twitter.com/6oD6KmUnCt— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 25, 2020
Момент Сердара Азмуна!#ЗенитХимки pic.twitter.com/Re5TJMec4p— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 25, 2020
Супершанс Ярослава Ракицкого #ЗенитХимки pic.twitter.com/3MDDFHfmVl— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 25, 2020
Спасение Лантратова после удара Артема Дзюбы#ЗенитХимки pic.twitter.com/3z4GOAO29H— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 25, 2020
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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