Вратарь «Химок» творит чудеса в финале против «Зенита». Убедитесь сами

Вратарь «Химок» Илья Лантратов проводит уверенный матч в финале Олимп-Кубка России против «Зенита». 24-летний воспитанник белгородского футбола отразил уже несколько опасных ударов чемпионов России и пропустил только с пенальти от Артема Дзюбы.

Трансляция матча «Зенит» — «Химки»