Акинфеев — о суперфинале между ЦСКА и «Ростовом»: «Футбольное поле всех рассудит»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от суперфинала с «Ростовом» в FONBET Кубке России.
— Игорь Владимирович, какие у вас ожидания перед суперфиналом? Может быть дали наставления молодым?
— Никаких наставлений не давал молодежи, они должны понимать, что это самый важный матч в их карьере на данный момент. Футбольное поле всех рассудит. «Ростов» — хорошая, балансированная команда. С ними всегда тяжело играть.
— Есть другие мысли о суперфинале в Лужниках?
— Финал Кубка России связан не только с Лужниками, но и с другими стадионами. Когда ты в суперфинале, то нужно грызть зеленое поле и добиваться результатом.
— Как оцените новый мяч?
— Он совсем по-другому летит. Пока есть некая проблема с техникой у игроков. Он быстро набирает скорость.
Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500
Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков
Реклама. Рекламодатель ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Erid: 2VfnxwK9UuE
АРХИВ
Судейство