Акинфеев — о суперфинале между ЦСКА и «Ростовом»: «Футбольное поле всех рассудит»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от суперфинала с «Ростовом» в FONBET Кубке России.

— Игорь Владимирович, какие у вас ожидания перед суперфиналом? Может быть дали наставления молодым?

— Никаких наставлений не давал молодежи, они должны понимать, что это самый важный матч в их карьере на данный момент. Футбольное поле всех рассудит. «Ростов» — хорошая, балансированная команда. С ними всегда тяжело играть.

— Есть другие мысли о суперфинале в Лужниках?

— Финал Кубка России связан не только с Лужниками, но и с другими стадионами. Когда ты в суперфинале, то нужно грызть зеленое поле и добиваться результатом.

— Как оцените новый мяч?

— Он совсем по-другому летит. Пока есть некая проблема с техникой у игроков. Он быстро набирает скорость.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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