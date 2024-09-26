Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:50

Вратарь «Алании» Натабашвили: «Амкал» — сильная команда. Он привлекает людей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Алании» Георгий Натабашвили поделился эмоциями от победы в матче Пути регионов FONBET Кубка России с медиафутбольным клубом «Амкал» (1:0).

Клуб из Владикавказа узнает соперника по следующему раунду турнира после жеребьевки, которая пройдет 27 сентября.

— Очень сложная игра. Впереди еще сложный матч. Нам сейчас все матчи тяжело даются из-за передвижения. Я вытащил? Команда! Команда помогла.

— Как тебе игра с медийным клубом?

— Если честно, только положительные впечатления. Достойное сопротивление, достойная команда.

— Лунев не понимает нахождение медийных клубов в Кубке. А ты?

— У каждого свое мнение. Но вы же сами видели по игре, что это сильная команда. Если бы я сказал, что они слабые, меня бы люди не поняли точно. Думаю, и людей, которые бы посмотрели этот матч сегодня, было бы меньше. И пришло сегодня намного больше людей. Это инфоповод.

— Ты после этого матча вслед за Мамардашвили куда-то собираешься?

— Никуда (смеется). До него мне точно далеко!

24-летний Натабашвили выступает за «Аланию» с 2020 года, он является воспитанником владикавказского футбола.

 

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Амкал
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Защитник «Металлурга» Еременко заявил о мечте сыграть в НХЛ
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Кубок России: результаты матчей 4-го раунда Пути регионов
«Алания» выбила «Амкал» из Кубка России
«Амкал» — «Алания»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Спартак» Кострома — «Енисей»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«КАМАЗ» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости