Вратарь «Алании» Натабашвили: «Амкал» — сильная команда. Он привлекает людей»

Вратарь «Алании» Георгий Натабашвили поделился эмоциями от победы в матче Пути регионов FONBET Кубка России с медиафутбольным клубом «Амкал» (1:0).

Клуб из Владикавказа узнает соперника по следующему раунду турнира после жеребьевки, которая пройдет 27 сентября.

— Очень сложная игра. Впереди еще сложный матч. Нам сейчас все матчи тяжело даются из-за передвижения. Я вытащил? Команда! Команда помогла.

— Как тебе игра с медийным клубом?

— Если честно, только положительные впечатления. Достойное сопротивление, достойная команда.

— Лунев не понимает нахождение медийных клубов в Кубке. А ты?

— У каждого свое мнение. Но вы же сами видели по игре, что это сильная команда. Если бы я сказал, что они слабые, меня бы люди не поняли точно. Думаю, и людей, которые бы посмотрели этот матч сегодня, было бы меньше. И пришло сегодня намного больше людей. Это инфоповод.

— Ты после этого матча вслед за Мамардашвили куда-то собираешься?

— Никуда (смеется). До него мне точно далеко!

24-летний Натабашвили выступает за «Аланию» с 2020 года, он является воспитанником владикавказского футбола.