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Гогниев — о своем поведении: «Знаю, какой шлейф идет за мной. Но я стараюсь от этого избавиться»

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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал результат матча Пути регионов FONBET Кубка России против медиафутбольного «Амкала» (1:0).

«Непростая игра, особенно во втором тайме. Похвалил ребят, считаю, мы выиграли заслуженно. Вратарь выручил нас сегодня, вытащил тяжелые мячи», — сказал Гогниев.

Также специалист ответил на вопрос о своем эмоциональном поведении во время матчей.

«Я учусь на своих ошибках и понимаю, что наш футбол и меня лично это не красит. Но иногда бывают срывы, потому что эмоции нужно выплескивать. За тренером Гогниевым такой шлейф, но я стараюсь от этого избавиться. Панов (главный тренер «Амкала» — Прим. «СЭ») сказал, что у меня идеальное поведение для тренера медийной команды? Мне просто неинтересно его мнение», — добавил Гогниев.

Ранее стало известно, что главный тренер «Алании» и Виталий Панов отказались пожимать друг другу руки перед началом игры.

43-летний россиянин вернулся на пост главного тренера команды из Владикавказа в сентябре. Ранее он уже возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 год.

Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Амкал
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