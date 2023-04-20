Вратарь «Акрона» выразил надежду на повышенные премиальные за победу над «Спартаком»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков ответил «СЭ» на вопрос о премиальных за победу над «Спартаком» (2:1) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

— Известно ли, какие премиальные получит команда за победу над «Спартаком»?

— Пока нет, — сказал Волков «СЭ». — Не обговаривали этот момент. Может, что-то будет, а может, нет. Надеемся, что придут.

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре.

Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.