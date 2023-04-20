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Сегодня, 14:15

В «Акроне» не удивились тому, что болельщики смотрели матч со «Спартаком» с крыш гаражей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов не был удивлен тому, что болельщики смотрели матч FONBET Кубка России по футболу против московского «Спартака» с крыш гаражей.

«Произошла наша очередная заслуженная победа в Кубке России над командой РПЛ, все большие молодцы, все великолепно было сделано, организовано. Да, было тяжело, но по-другому быть не может, самое главное, что прошли дальше, достигли цели. Для меня любой успех клуба — значимое событие, естественно, понятно, что пройти действующего обладателя Кубка России — знаково. Сильная команда, безусловно, ребята справились с задачей. В истории клуба не было таких побед. Мы были в фан-зоне вместе с президентом клуба Павлом Морозовым, визуально казалось, что было около 700 человек, но матч был таким напряженным, весь фокус был на поле. Видел, что кто-то смотрел матч на гаражах, кто-то смотрел вокруг стадиона, при этом была фан-зона, но кому-то ближе так. Удивлен ли, что на гаражах смотрели люди? Было такое разочек, просто не знаю, с чем связано, но было, не то чтобы удивлен. Честно, больше фокусируешься на том, что было за воротами, а специально смотреть на горы матч не позволял, поэтому смотрел на поле», — приводит слова Власова ТАСС.

19 апреля, «Спартак» в 1/2 финала сенсационно проиграл команде Первой лиги «Акрону» — 1:2. В финале Пути регионов тольяттинцы 3 мая сразятся на выезде с «Краснодаром.

Источник: https://tass.ru/sport/17568681
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