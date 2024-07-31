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Сегодня, 18:34

Внук Черенкова нанес символический удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Внук Федора Черенкова нанес первый удар по мячу перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

Дочь Черенкова вместе со своим сыном вышли в центр поля под аплодисменты болельщиков. На матче также почтили память Федора Черенкова специальным баннером и футболками. На табло были показаны видео в память о легендарном футболисте «Спартака».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Федор Черенков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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