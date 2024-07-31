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Сегодня, 18:22

Степашин заявил, что «Динамо» должно хорошо сыграть в дерби со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча группового этапа FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Ожидания от дерби? Хорошо сыграем. Сегодня вспоминаем Федора Черенкова», — сказал Степашин журналистам.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» будет посвящен памяти футболиста Федора Черенкова. Команды и судейская бригада выйдут на поле в майках с фото Черенкова, символический удар по мячу нанесет дочь футболиста Анастасия.

Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Степашин
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