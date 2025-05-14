Тороп — об отбитом пенальти Соболева: «Просматривали удары всех игроков «Зенита»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (3:2 — по сумме двух матчей) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

— Спасибо стадиону, болельщикам и каждому, кто отдавался на 100 процентов. Сегодня каждый отдавался на 100 процентов.

— Пенальти Соболева до игры разбирали?

— Просматривали удары всех игроков. Было понимание, как они будут себя вести.

— Расскажи подробнее про момент с отбитый пенальти. Ты стоял до конца?

— Просто получилось отбить и все. Это очень быстро все происходит. Не видел повтора еще даже.