Николич: «Поздравляю команду с выходом в суперфинал. Это праздник футбола»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей счет стал ничейным — 2:2. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.

«В первую очередь, поздравляю команду с выходом в суперфинал Кубка. Мы единственная команда, кто ни разу не вылетал из Кубка. Это ЦСКА Москва. Но все равно остался матч за трофей. Поблагодарил ребят за концентрацию, веру, качественный футбол.

Атмосфера на стадионе шикарная, это надо отметить. Все получили удовольствие: болельщики, тренеры, журналисты. Это праздник футбола. До конца сезона у нас еще три матча. Надо бороться за самые высокие места в РПЛ. «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» за нами. «Краснодар» с «Зенитом» впереди. Будет сложно. Двигаемся дальше», — сказал Николич.

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая). Суперфинал состоится 1 июня на стадионе «Лужники».