Гранат — о победе «Динамо» над «Оренбургом»: «Радует, что много наших ребят играло»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых в матче с «Оренбургом» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Меня радует, что много наших ребят играло. Надеюсь, что в следующем туре они тоже смогут себя показать, и что тренерский штаб найдет баланс между российскими и иностранными игроками, потому что российские в этой игре ничем не уступали», — сказал Гранат «СЭ».

«Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ. «Оренбург» покидает турнир.

Денис Сафронов