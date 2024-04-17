Вираж «Зенита» почтил память погибших в «Крокусе» цитатой из песни группы «Пикник»

Болельщики «Зенита» на ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» вывесили баннер в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

На фанатском секторе сине-бело-голубых на «Газпром Арене» вывешено полотно с цитатой из песни «Ночь» группы «Пикник»: «А пока у нас в груди тонкая не рвется нить».

Группа «Пикник» должна была выступить в «Крокусе» в день происшествия, 22 марта. Позже, 27-го числа, музыканты провели благотворительный концерт в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Подмосковье, а собранные средства направили пострадавшим и семьям погибших.

По последним данным, во время стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, еще 551 пострадал.