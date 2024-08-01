Роша: «Тот, кто надевает футболку ЦСКА, обязан бороться в каждом матче»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о дороге на матчи в южные регионы России.

31 июля армейцы на выезде играли с «Краснодаром». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Мы знали, что нас ждет непростой выезд. Конечно, дорога была длинной и утомительной. Но мы — ЦСКА, на поле мы все время должны выкладываться на 100 процентов. Тот, кто надевает футболку ЦСКА, обязан бороться в каждом матче, независимо от условий», — цитирует бразильца «РБ Спорт».

Следующий матч ЦСКА проведет на своем поле против «Оренбурга». Игра 3-го тура РПЛ пройдет 4 августа и начнется в 15.30 по московскому времени.