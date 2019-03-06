"Везде играем на победу". Гулиев - о кубковом матче с "Уралом"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев перед ответным матчем Олимп-Кубка России против "Урала" заявил, что его команда всегда играет на победу. Он также добавил, что игра 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (1:1) получилась тяжелой.

- У нас нет разделения на матчи Олимп-Кубка России или чемпионата - везде играем только на победу, - приводят "Известия" слова Гулиева. - Главное, успеть восстановиться после непростой игры с "Краснодаром" в премьер-лиге. Она далась тяжело - обе команды имели моменты, но мы не смогли добиться желаемого результата. Тем не менее я был очень рад наконец дебютировать за "Спартак". Можно сказать, сбылось то, о чем я так давно мечтал.

Первый матч между этими командами завершился вничью - 1:1.

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