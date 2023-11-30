Защитник «Динамо» Бессмертный о болельщиках «Спартака» на матче с «Зенитом»: «Увидели, как мы опять выиграли»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Выиграли — отлично! Очень довольны. Будем в следующем матче стараться еще раз победить «Зенит». На матче были болельщики «Спартака»? Я не видел. Пришли, увидели, как «Динамо» опять выиграло. «Зенит» — хороший соперник, топовый клуб.Шутки в клубных соцсетях перед матчем? Что-то видел, писали, много шутили. Больше всего запомнилась динамовская шутка», — сказал Бессмертный «СЭ».

Бессмертный — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Ответный матч «Динамо» с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет в марте 2024 года.