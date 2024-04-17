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Сегодня, 11:08

Веденеев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР Сергей Веденеев рассказал, чего ждет от ответного полуфинала Кубка России, в котором петербуржцы примут «Спартак».

«В Кубке все может быть. Но я не думаю, что у «Зенита» выйдет кто-то из запасных. Наверняка он будет играть сильнейшим составом. Если появится кто-то не из основы, это ослабит игру, и «Спартак» может этим воспользоваться. Но проблема в том, что у «Спартака» забивать некому.

Нет Промеса — и они не могут перестроиться, найти какие-то ходы для создания моментов. Играют вроде с настроением, неплохо, а в атаке ресурса нет. нет быстрых, мощных игроков типа Дзюбы. Соболев, конечно, впереди толкается, но это уровень средней команды", — сказал Веденеев «РБ Спорт».

Встреча на «Газпром Арене» состоится в среду, 17 апреля, и начнется в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-esli-zenit-sy-graet-ne-osnovny-m-sostavom-spartak-mozhet-e-tim-vospol-zovat-sya/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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