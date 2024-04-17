Веденеев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР Сергей Веденеев рассказал, чего ждет от ответного полуфинала Кубка России, в котором петербуржцы примут «Спартак».

«В Кубке все может быть. Но я не думаю, что у «Зенита» выйдет кто-то из запасных. Наверняка он будет играть сильнейшим составом. Если появится кто-то не из основы, это ослабит игру, и «Спартак» может этим воспользоваться. Но проблема в том, что у «Спартака» забивать некому.

Нет Промеса — и они не могут перестроиться, найти какие-то ходы для создания моментов. Играют вроде с настроением, неплохо, а в атаке ресурса нет. нет быстрых, мощных игроков типа Дзюбы. Соболев, конечно, впереди толкается, но это уровень средней команды", — сказал Веденеев «РБ Спорт».