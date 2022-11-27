Булыкин рассказал об ожиданиях от матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 6-го тура Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Он считает, что петербургский клуб возьмет реванш за поражение в прошлой встрече турнира.

«Зенит», конечно, фаворит, но «Спартак» способен дать бой в последнем матче перед отпуском. Я даже предпочту эту игру чемпионату мира. Считаю, что такого, как в прошлой игре не будет», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 мск.