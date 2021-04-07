Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Сочи» (3:1) в матче четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России подвел итоги встречи. 41-летний сербский специалист также высказался об игре Федора Смолова, который оформил дубль.

— «Сочи» не выигрывал дома очень долго, хотим поздравить команду. А мы жили здесь в Сочи последние 15 дней, хотим домой.

— Что вы сделали со Смоловым на сборах?

— Его там не было, он был травмирован. Он забил два гола — это его задача. И не только его, а Рифата и Эдера. Не хочу говорить о нем ярких слов. Он в хорошей форме, но надо показывать себя в каждой игре.

— С чем связана расслабленность команды, когда счет стал 2:0?

— Пропустили второй гол, так нельзя было. При этом это впервые в году, когда мы играли в такую погоду. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Двигаемся дальше.

— Насколько серьезное повреждение у Чорлуки?

— У него нет повреждения, он просто почувствовал усталость, — сказал Николич.

В текущем сезоне 31-летний Смолов провел 20 матчей за «Локо», забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

(Данил Алешин)