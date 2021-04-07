Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Николич отметил хорошую форму Смолова после матча «Сочи» — «Локомотив»

21:12
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Сочи» (3:1) в матче четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России подвел итоги встречи. 41-летний сербский специалист также высказался об игре Федора Смолова, который оформил дубль.

— «Сочи» не выигрывал дома очень долго, хотим поздравить команду. А мы жили здесь в Сочи последние 15 дней, хотим домой.

— Что вы сделали со Смоловым на сборах?

— Его там не было, он был травмирован. Он забил два гола — это его задача. И не только его, а Рифата и Эдера. Не хочу говорить о нем ярких слов. Он в хорошей форме, но надо показывать себя в каждой игре.

— С чем связана расслабленность команды, когда счет стал 2:0?

— Пропустили второй гол, так нельзя было. При этом это впервые в году, когда мы играли в такую погоду. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Двигаемся дальше.

— Насколько серьезное повреждение у Чорлуки?

— У него нет повреждения, он просто почувствовал усталость, — сказал Николич.

В текущем сезоне 31-летний Смолов провел 20 матчей за «Локо», забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

(Данил Алешин)

Сочи — Локомотив

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...