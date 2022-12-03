Промес одним словом отреагировал на матч «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на результат жеребьевки плей-офф Кубка России.
В 1/4 финала красно-белые сыграют с «Локомотивом».
«Топ!» — цитирует «РБ Спорт» Промеса.
В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.
Источник: РБ Спорт
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