В РФС рассказали об инновациях в подходе к освещению турниров

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о подходе организации к инновациям в сфере медиа.

— Мы уже давно говорим о том, что к продвижению спорта нельзя подходить исключительно в контексте трансляций, очков, голов, секунд. Сегодняшний зритель смотрит футбол ради эмоций. А это диктует необходимость создания самого разнообразного контента для различных платформ.

Мы продолжаем много говорить о Кубке России и показывать его, на базе него уже опробованы новые форматы медийного освещения. Мы даем медиа новые возможности доносить до болельщиков живые эмоции практически в режиме он-лайн, открывая победные раздевалки, общаясь прямо во время игры с игроками, которые готовы выйти на замену, показывая какой-то бэкстейдж. Это втягивает и вовлекает, в первую очередь, молодых болельщиков, которые выросли на контенте принципиально иного уровня интерактивности.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.