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В махачкалинском «Динамо» указали на лидерство клуба по участию в играх, где клуб пострадал из-за судейских ошибок

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о том, как судят матчи с участием его команды.

Во вторник, 11 марта, бело-голубые проиграли «Локомотиву» (1:2) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Гаджиев после игры заявил, что судьи допустили ряд ошибок во втором тайме.

«Могу лишь повторить, что сказали многие эксперты. Десяток экспертов, которые выступают в СМИ. Им же все равно, идет речь о «Динамо» или нет. Но им не все равно, когда речь идет о футболе. И поэтому они составляют разные таблицы. Те, в которых мы, например, лидируем по числу игр, где команда пострадала из-за судейских ошибок. Это да. Но здесь ничего нового нет. Ничего нового. Все хорошо известно. Традиции сохраняются в клубном профессиональном футболе уже не один десяток лет. Ничего нового, к сожалению», — сказал Гаджиев «СЭ».

Жеребьевка полуфинала Пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».

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