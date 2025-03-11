В махачкалинском «Динамо» назвали обидным вылет из Кубка России: «Судья во втором тайме забыл правила»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» подвел итоги выступления клуба в FONBET Кубке России.

Во вторник, 11 марта, команда уступила «Локомотиву» (1:2) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов и вылетела из турнира.

«Конечно, обидно. Больше всего обидно за то, что судья забыл некоторые правила. За то, что проиграли, конечно, тоже. Но когда такое поражение: офсайд у соперника, а мы с мячом пытаемся атаковать, но он свистит. Правила забыл? Судья вместе с ВАР забыли правила во втором тайме. За это обидно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Жеребьевка полуфинала Пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».