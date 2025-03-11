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В махачкалинском «Динамо» назвали обидным вылет из Кубка России: «Судья во втором тайме забыл правила»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» подвел итоги выступления клуба в FONBET Кубке России.

Во вторник, 11 марта, команда уступила «Локомотиву» (1:2) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов и вылетела из турнира.

«Конечно, обидно. Больше всего обидно за то, что судья забыл некоторые правила. За то, что проиграли, конечно, тоже. Но когда такое поражение: офсайд у соперника, а мы с мячом пытаемся атаковать, но он свистит. Правила забыл? Судья вместе с ВАР забыли правила во втором тайме. За это обидно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Жеребьевка полуфинала Пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Защитник &laquo;Локомотива&raquo; Максим Ненахов празднует гол в&nbsp;ворота махачкалинского &laquo;Динамо&raquo;.«Локо» выиграл в Каспийске со второй попытки. Железнодорожники идут дальше в Кубке России

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Гаджи Гаджиев
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