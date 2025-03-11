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«Краснодар» уступил «Ахмату» и вылетел из Кубка России

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома уступил «Ахмату» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2.

На 45+2-й минуте форвард хозяев Джон Кордоба не реализовал пенальти. На 56-й минуте колумбиец открыл счет, но затем на 66-й и 72-й минутах дважды отличился хавбек гостей Бернард Бериша.

Жеребьевка полуфинала Пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Мурад Мусаев и&nbsp;Сергей Ташуев.«Краснодар» — «Ахмат»: Бериша сделал дубль. Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
11 марта 2025, 20:00. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:2
Ахмат
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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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