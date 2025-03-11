«Краснодар» уступил «Ахмату» и вылетел из Кубка России

«Краснодар» дома уступил «Ахмату» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2.

На 45+2-й минуте форвард хозяев Джон Кордоба не реализовал пенальти. На 56-й минуте колумбиец открыл счет, но затем на 66-й и 72-й минутах дважды отличился хавбек гостей Бернард Бериша.

Жеребьевка полуфинала Пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».