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В «Химках» назвали отсутствие Глушакова и Джикии в заявке на матч с «Локомотивом» тренерским решением

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» об отсутствии защитника Георгия Джикии и полузащитника Дениса Глушакова в заявке на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива».

«Почему в заявке на матч против «Локомотива» отсутствуют Георгий Джикия и Денис Глушаков? Это решение тренерского штаба», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Встреча между «Химками» и «Локомотивом» проходит на «Арене Химки». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

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