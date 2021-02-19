«Локомотив» объявил, что матч с «Тамбовом» состоится
«Локомотив» объявил на своем официальном сайте 19 февраля, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Тамбова» состоится. В этот же день стало известно, что «Тамбов» продолжит выступления в Тинькофф РПЛ. В сообщении на сайте «Локо» рассказано о порядке продажи билетов.
Владельцы подписки на сезон могут выбрать билет до 20 февраля 15.00. После этого билеты появятся в свободной продаже. Купить билеты можно только на сайте. Кассы работать не будут.
Игра состоится 21 февраля. Начало в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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