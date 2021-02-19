«Локомотив» объявил, что матч с «Тамбовом» состоится

«Локомотив» объявил на своем официальном сайте 19 февраля, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Тамбова» состоится. В этот же день стало известно, что «Тамбов» продолжит выступления в Тинькофф РПЛ. В сообщении на сайте «Локо» рассказано о порядке продажи билетов.

Владельцы подписки на сезон могут выбрать билет до 20 февраля 15.00. После этого билеты появятся в свободной продаже. Купить билеты можно только на сайте. Кассы работать не будут.

Игра состоится 21 февраля. Начало в 17.00 по московскому времени.