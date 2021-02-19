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«Локомотив» объявил, что матч с «Тамбовом» состоится

20:04
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Тамбов&quot;. Фото ФК "Локомотив".
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Тамбов&quot;. Фото ФК "Локомотив".
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«Локомотив» объявил на своем официальном сайте 19 февраля, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Тамбова» состоится. В этот же день стало известно, что «Тамбов» продолжит выступления в Тинькофф РПЛ. В сообщении на сайте «Локо» рассказано о порядке продажи билетов.

Владельцы подписки на сезон могут выбрать билет до 20 февраля 15.00. После этого билеты появятся в свободной продаже. Купить билеты можно только на сайте. Кассы работать не будут.

Игра состоится 21 февраля. Начало в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23623

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