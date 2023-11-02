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Сегодня, 18:05

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Мухина

Виктория Кравченко
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Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина.

«Максим Мухин в субботу улетает на операцию, которая будет проведена в понедельник. Мы сразу сообщим о ее результатах, — цитирует Безгулова пресс-служба команды.

Футболисту необходима операция после разрыва крестообразной связки колена. 21-летний россиянин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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