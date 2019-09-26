В 1/16 финала Кубка вылетели семь клубов РПЛ
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Состоялись матчи стадии 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Семь клубов премьер-лиги вылетели из турнира в гостевых встречах с командами ФНЛ.
«Динамо» проиграло с минимальным счетом «Лучу» — 0:1
«Краснодар» с аналогичным результатом уступил «Нижнему Новгороду» (0:1)
«Тамбов» был разгромлен «Томью» (0:4)
«Рубин» с крупным счетом проиграл «Химкам» (0:3)
«Сочи» по пенальти уступил «Шиннику» (0:0, 4:5)
«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» (0:2)
«Локомотив» по пенальти уступил «Балтике» (1:1, 1:4)
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября