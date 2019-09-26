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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

В 1/16 финала Кубка вылетели семь клубов РПЛ

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Состоялись матчи стадии 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.

Семь клубов премьер-лиги вылетели из турнира в гостевых встречах с командами ФНЛ.

«Динамо» проиграло с минимальным счетом «Лучу» — 0:1

«Краснодар» с аналогичным результатом уступил «Нижнему Новгороду» (0:1)

«Тамбов» был разгромлен «Томью» (0:4)

«Рубин» с крупным счетом проиграл «Химкам» (0:3)

«Сочи» по пенальти уступил «Шиннику» (0:0, 4:5)

«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» (0:2)

«Локомотив» по пенальти уступил «Балтике» (1:1, 1:4)

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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