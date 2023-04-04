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Сегодня, 16:04

«Урал» — «Спартак»: Бальде впервые выйдет в стартовом составе красно-белых

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы на ответный матч «Урал» — «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Каштанов, Влут, Юшин.

Запасные: Баклов, Газинский, Подберезкин, Егорычев, Татаринов, Мамин, Железнов, Эмерсон, Сунгатулин, Ранджелович, Цулукидзе, Бикфалви.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бальде.

Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Маслов, Дуарте, Веденеев, Зорин, Мозес, Зиньковский, Мелешин.

Встреча стартует в Екатеринбурге в 17.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).

Кейта Бальде
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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