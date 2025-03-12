«Урал» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Урал» сыграет с «Рубином» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В первом этапе 1/4 финала Пути регионов команда из Екатеринбурга победила «Химки» — 1:1 (4:3). В четвертьфинале Пути РПЛ клуб из Татарстана уступил ЦСКА с крупным счетом — 0:3.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

12 марта 2025, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео