«Урал» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Урал» сыграет с «Рубином» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России 12 марта
«Урал» сыграет с «Рубином» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.
В первом этапе 1/4 финала Пути регионов команда из Екатеринбурга победила «Химки» — 1:1 (4:3). В четвертьфинале Пути РПЛ клуб из Татарстана уступил ЦСКА с крупным счетом — 0:3.
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