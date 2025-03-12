«Акрон» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России смотреть сегодня

«Акрон» сыграет со «Спартаком» в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Матч пройдет на «Самаре Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Акрон» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

В первом этапе 1/4 финала Пути регионов «Акрон» обыграл «Шинник» с минимальным счетом — 1:0. В четвертьфинале Пути РПЛ красно-белые в двух матчах проиграли «Ростову» (0:1, 1:2).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

12 марта 2025, 16:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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