"У нас есть план на игру". Парфенов - о матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед ответным матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Арсенала" заявил, что у его команды есть план на игру.

- Не все игроки могут нам сегодня помочь, но у нас большая обойма футболистов, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Было понятно, что у всех игроков будет шанс сыграть. У нас есть план на игру. Не хотим садиться низко.

Напомним, первый матч между "Уралом" и "Арсеналом" завершился минимальной победой екатеринбуржцев на своем поле.

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