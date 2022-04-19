Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Балтикой» и бело-голубыми.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались динамовцы — 5:4.

Лещук отыграл весь в матч. В серии пенальти он отразил удар полузащитника «Балтики» Олега Алейника и принес команде победу.

Лучшего футболиста выбирают эксперты по итогам каждой встречи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России. В жюри входят представители БЕТСИТИ, РФС и амбассадоры БЕТСИТИ Кубка России — Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев.

«Динамо» стало первым полуфиналистом турнира.

Завтра, 20 апреля, состоятся еще три четвертьфинальных матча: «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».