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Сегодня, 23:02

Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»

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Игорь Лещук.
Фото БЕТСИТИ

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Балтикой» и бело-голубыми.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались динамовцы — 5:4.

Лещук отыграл весь в матч. В серии пенальти он отразил удар полузащитника «Балтики» Олега Алейника и принес команде победу.

Лучшего футболиста выбирают эксперты по итогам каждой встречи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России. В жюри входят представители БЕТСИТИ, РФС и амбассадоры БЕТСИТИ Кубка России — Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев.

«Динамо» стало первым полуфиналистом турнира.

Завтра, 20 апреля, состоятся еще три четвертьфинальных матча: «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Игорь Лещук
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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