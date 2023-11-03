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Сегодня, 12:31

Трошечкин объяснил неудачу «Пари НН» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:2) прокомментировал неудачу команды. Клуб занял последнее место в группе.

— У многих команд идет на первом плане чемпионат. У нас была сложная группа. Плюс мы недобрали очки в некоторых играх. В Кубке могло все удачнее сложиться, но не получилось. Бог где-то забирает, а где-то отдает. В Кубке он у нас забирал, — цитирует Трошечкина Metaratings.ru.

«Пари НН» после 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице с 20 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/troshechkin-v-kubke-rossii-u-pari-nn-moglo-vsyo-udachnee-slozhitsya-no-ne-poluchilos-301656/
Александр Трошечкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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