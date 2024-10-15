Тренер «Уфы» Харлачев — о вылете из Кубка России: «Надеюсь, это поражение позволит сконцентрироваться на ФНЛ»

Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев прокомментировал поражение команды в матче пятого раунда FONBET Кубка России против «Шинника» (0:1).

«Я считаю, наша команда сегодня провела достаточно хороший матч. Особенно в актив можно записать второй тайм. Первый тайм присматривались, разыгрывались. Очень много было подходов к чужим воротам, но, к сожалению, КПД, как часто бывает в наших матчах, особенно в последнее время, оставляет желать лучшего. Второй тайм был повеселее, играли азартно, с напором, начинали с преимуществом. Но, опять же, назвал бы это аттракционом невиданной щедрости, как у своих ворот, так и у чужих. После грубейшей ошибки получили мяч в свои ворота, но, к сожалению, свои моменты не использовали. Надеюсь, это поражение и окончание этого турнира позволят нам сконцентрироваться в полной мере на чемпионатах, приложить максимум усилий, изменить турнирную ситуацию, сконцентрироваться на этом», — приводит слова Харлачева официальный сайт клуба.

Соперник «Шинника» в следующем раунде Кубка страны определится после жеребьевки.