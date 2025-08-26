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26 августа 2025, 23:40

Черчесов призвал игроков «Ахмата» к сдержанным эмоциям после победы над «Рубином»

Алина Савинова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на английском языке обратился к игрокам команды после победы над «Рубином» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла во вторник в Грозном и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Не «вперед». Сейчас нужно остановиться», — сказал Черчесов на видео, опубликованном в Telegram-канале Кубка России.

«Ахмат» одержал третью победу во всех турнирах в этом сезоне. В турнирной таблице группы А Кубка России грозненцы идут на втором месте с 3 очками. В чемпионате страны команда с 7 баллами занимает 10-ю позицию.

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Станислав Черчесов
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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