Черчесов призвал игроков «Ахмата» к сдержанным эмоциям после победы над «Рубином»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на английском языке обратился к игрокам команды после победы над «Рубином» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла во вторник в Грозном и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Не «вперед». Сейчас нужно остановиться», — сказал Черчесов на видео, опубликованном в Telegram-канале Кубка России.

«Ахмат» одержал третью победу во всех турнирах в этом сезоне. В турнирной таблице группы А Кубка России грозненцы идут на втором месте с 3 очками. В чемпионате страны команда с 7 баллами занимает 10-ю позицию.