Федотов: «Трудовая победа над «Балтикой». Рады, что вышли в финал Пути РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал выход в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы обыграли «Балтику» в ответном матче полуфинала со счетом 2:0. Первая встреча завершилась победой ЦСКА — 1:0.

«Балтика» сегодня применила ротацию, и нам было важно на этом фоне не поймать волну благодушия. Тем более, в родных стенах хотелось порадовать болельщиков. Получилась трудовая победа: график напряженный, так что сохраненные эмоции нам еще понадобятся в ближайшее время. Рады, что вышли в финал Пути РПЛ, теперь ждем соперника.

Простых соперников в финале не бывает, да и в Кубке их в принципе нет. Это турнир, где себя могут проявить даже команды из низших дивизионов», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. «Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.