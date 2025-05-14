Пьянич: «Кисляк один из лучших российских игроков прямо сейчас. Будущее за ним»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич назвал футболиста армейцев Матвея Кисляка одним из лучших российских игроков.

«Кисляк один из лучших российских игроков прямо сейчас. Будущее за ним. Он растет. Отличный человек. В этом году он сделал важные шаги. Но в нашей команде есть еще много других хороших футболистов, как и в России в целом», — сказал Пьянич.

В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».