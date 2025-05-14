Мусаев — о голе в ворота «Зенита»: «Стряхнул с себя все дерьмо, которое было. Больше ничего не чувствовал»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В ответном матче Мусаев забил второй гол на 90+2-й минуте. Благодаря этому мячу счет по сумме двух игр стал 2:2 и победитель решался в серии пенальти, точнее оказались игроки ЦСКА — 4:3.

— Стряхнул с себя все дерьмо, которое было. Больше особо ничего не чувствовал. Конечно, эйфория в моменте была, но я не смогу описать все эмоции, которые были в душе.

— Какие были эмоции перед матчем?

— Лично я весь год визуализировал о том, как буду играть в «Лужниках». Я постоянно говорил своим друзьям слово «ремонтада». Так получилось, что вышли в суперфинал, но еще не все дело сделано.

В суперфинале Кубка России армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая).