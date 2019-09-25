«Томь» — «Тамбов»: составы команд
14:16
Стали известны составы «Томи» и «Тамбова» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.
«Томь»: Сиукаев, Горбатюк, Эдиев, Шурыгин, Каленкович, Шалаев, Калинский, Талалай, Плетнев, Сасин, Тлупов.
Запасные — Вавилин, Зубчихин, Шумских, Лисинков, Мануйлов, Пенчиков, Сакович, Леонов, Каккоев, Казанков, Андреев, Житнев
«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Килин, Чуперка, Муниру, Усман, Кулик, Аппаев, Мамтов.
Запасные — Сычев, Таказов, Карасев, Чернышов, Бенито, Часовских.
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