Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Томь» — «Тамбов»: составы команд

14:16

Стали известны составы «Томи» и «Тамбова» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.

«Томь»: Сиукаев, Горбатюк, Эдиев, Шурыгин, Каленкович, Шалаев, Калинский, Талалай, Плетнев, Сасин, Тлупов.

Запасные — Вавилин, Зубчихин, Шумских, Лисинков, Мануйлов, Пенчиков, Сакович, Леонов, Каккоев, Казанков, Андреев, Житнев

«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Килин, Чуперка, Муниру, Усман, Кулик, Аппаев, Мамтов.

Запасные — Сычев, Таказов, Карасев, Чернышов, Бенито, Часовских.

Томь — Тамбов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир