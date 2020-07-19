Тедеско рассказал, останется ли он в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча с «Зенитом». Красно-белые уступили петербуржцам в полуфинале Олимп-Кубка России (1:2).

— Нет ли у вас опасений за свое будущее? Ведь вы не выполнили задачи.

— А какими были задачи?

— Выйти в еврокубки. Выиграть Кубок России.

— Конечно, «Спартак» должен играть в Европе. Все заслуживают это — и болельщики, и президент, ведь они делают все для блага клуба.

Когда мы пришли сюда, задачей было стабилизировать ситуацию в команде. Решение о переходе сюда было непростым. Особенно тогда, когда было пять поражений подряд, а психологическая ситуация в команде было сложной. Но мы пришли, потому что любим свою работу, не боимся вызовов. Мы создали молодую команду, поменяли структуру игры. Считаю, справились с задачей по стабилизации. Стали пропускать меньше голов, лучше играть комбинационно. И мы делаем все возможное для того, чтобы как можно больше сделать для команды.

Важно не то, как я пришел в клуб. Важно то, как я уйду из клуба, что скажут болельщики, переводчик, пресс-атташе... Считаю, что человек должен всегда смотреть на себя в зеркало и говорить себе: «Да, я сделал все, что мог». Мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон. Надеюсь, ситуация будет лучше. Да, серия была не лучшей, но вы помните, как складывались игры. Вам же понятно, почему мы проиграли в матче с «Тамбовом». (Гоша Чернов)